Valentin Crețu, șocat de transferul realizat de rivala din Superligă: „E ceva incredibil”

FCSB a întrerupt seria neagră și a obținut două victorii consecutive în Superligă, însă situația din clasament este în continuare una complicată.

Valentin Crețu, revenit recent pe gazon după o accidentare, a analizat situația de la echipă, dar a vorbit și despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutare pe care a caracterizat-o drept „incredibilă”.

Valentin Crețu a analizat „criza” de la FCSB

Experimentatul fotbalist e de părere că problemele defensive de la FCSB sunt doar temporare și a afirmat că echipa va reveni în curând la nivelul foarte bun arătat în trecut.

„E foarte greu de digerat, e presiune mereu, s-a întâmplat ca defensiva să nu fie la capacitate maximă.

Echipa e puternică atunci când apărarea e puternică. Colegii prind curaj, prind încredere. Eu zic că ușor-ușor vom reveni și cu fazele defensive la care am avut probleme”, a declarat Valentin Crețu, care a fost integralist în meciul pierdut de FCSB cu 0-2 pe teren propriu contra elvețienilor de la Young Boys.

Valentin Crețu, șocat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Francezul Kurt Zouma, care a câștigat UEFA Champions League cu Chelsea în 2021, a semnat în septembrie cu CFR Cluj. Fundașul a debutat deja în Superligă, în remiza dintre „feroviari” și UTA, 1-1.

Valentin Crețu a caracterizat drept „impresionant” transferul realizat de CFR. „Sincer, pe mine m-a surprins. Nu știu cum au putut să facă transferul, nu știu ce se întâmplă, nu e treaba mea.