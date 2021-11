Valentin Gheorghe, prima reacție după contribuția la succesul FCSB-ului: „În play-off se va juca totul!”

Roș-albaștrii au izbutit să revină spectaculos în duelul cu FC Botoșani și au câștigat cu scorul de 3-1, în runda cu numărul 16 din Liga 1!

La finalul partidei, autorul golului egalizator, Valentin Gheorghe, a tras primele concluzii. Acesta a mărturisit că se aștepta la un joc dificil contra moldovenilor, însă este fericit pentru cucerirea celor trei puncte. Totodată, Gheorghe a transmis și ceea ce le-a spus Toni Petrea după revenirea la FCSB, dar și cum vede lupta la titlu în momentul de față.

„Știam că ne așteaptă un meci greu. Cei de la Botoșani mereu au încercat să joace fotbal. Ne bucurăm că am învins. Aveam nevoie de cele trei puncte pentru a ne apropia de locurile fruntașe. Suntem fericiți și o luăm de la capăt. Sunt forate bucuros că am marcat, echipa a avut nevoie de mine și mă bucur că am putut să ajut.

Noi suntem jucători profesioniști și trebuie să continuăm cu orice antrenor este. Ne-a spus (n.r. Toni Petrea) să jucăm fotbal, să o facem de plăcere pentru că are încredere în noi și că suntem jucători de valoare. (n.r. despre lupta la titlu) Vom spera până la capăt și suntem siguri că vom mai recupera puncte în perioada următoare. Consider că în play-off se va juca totul.”, a spus Valentin Gheorghe, la finalul jocului.