Valentin Mihăilă a avut de tras până să ajungă sus: ,,Îşi dorea condiţii mai bune! A îndurat”

Valentin Mihăilă este fotbalistul care a impresionat în Liga 1 la CS U Craiova, a prins un super transfer la Parma, formaţie ajunsă în Serie B în acest moment, şi face furori la echipa naţională.

Până să ajungă la acest nivel impresionant, Valentin Mihăilă a avut de tras. Silviu Bogdan, cel care l-a adus la CS U Craiova în 2014, a dezvăluit condiţiile în care trebuiau să se pregătească tinerii fotbalişti din acea perioadă.

,,Am fost cu Vali când a semnat cu Parma, am fost și eu prezent cu familia și agentul lui. Am văzut meciul, a avut o evoluție bună. Voiam să amintesc de Vali. A ajuns undeva sus. Nu trebuie să se oprească aici, este un jucător tânăr. Stăteau câte 5-6 în cameră la cămin, nu aveam posibilitățile să îi duc la hotel.

Citește și TRAGEDIE DE NEDESCRIS. UN BĂIAT DE 12 ANI A MURIT DUPĂ CE A CĂZUT ÎN TIMPUL UNUI ANTRENAMENT LA BASCHET

I-am luat din comunele lor și i-am adus la Craiova. Să stea 5-6 în cameră, își doreau să stea în niște condiții mai bune. Ei au îndurat. Noi nu aveam nici terenuri de antrenament. Craiova, până acum doi ani, nu avea terenuri. Îmi amintesc atunci când l-am adus prima dată la Craiova, a venit cu tatăl lui. I-am dus în parc.

Dacă îi duceam din prima pe un teren nisipos, cu mărăcini, cum ne antrenam noi în anumite momente pentru că nu aveam posibilități, cred că nu mai lăsa copilul la Craiova. După trei zile, tatăl lui mi-a spus că a adus copilul la fotbal, nu la atletism. I-am spus să aibă încredere în mine, să aibă răbdare și vom reuși. Acum s-a schimbat viața lui.

Craiova a avut un merit important. În 2014, când Vali avea 14 ani, eu am transferat jucători de la Craiova. Din acel moment, Craiova a avut grijă de copii. Eu am preluat funcția de manager al centrului de copii de la Universitatea Craiova, am rămas lângă ei și cred că a contat foarte mult acest lucru.”, a declarat Silviu Bogdan, pentru Digisport.