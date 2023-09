Valentin Mihăilă: Depindem doar de noi şi luptăm să ne calificăm la Euro

Valentin Mihăilă, atacantul echipei naţionale a României, a marcat al doilea gol al tricolorilor în meciul de marţi seara, cu naţionala din Kosovo, şi crede că reprezentativa României se afla la mâna ei în lupta pentru calificarea la Euro-2024.

„Am văzut de pe bancă marea parte a meciului. Acele probleme de la începutul meciului normal că nu ne-au plăcut. Bine că am intrat la fel de motivaţi şi am câstigat cele trei puncte. De fiecare dată când intru încerc să îmi fac meseria. Cu Israel nu am intrat foarte bine, dar acum am reuşit să marchez şi am luat cele trei puncte. Aveam nevoie de aceste goluri pentru că la echipa de club nu am înscris foarte mult, am fost foarte mult timp accidentat. Acum încerc să îmi câştig şi locul de titular la Parma. Pentru calificare, nu trebue să ne uităm la celelate echipe, depindem doar de noi şi luptăm să ne calificăm la Euro. Kosovo a ieşit din cursă, au mai rămas trei echipe care luptă. Urmează o dublă din care trebuie să luăm şase puncte. Mai este de jucat, nu vreau sa fac procente, dar depinde doar de noi să ne calificăm la Euro”, a declarat Valentin Mihailă.

România a câştigat, cu scorul de 2-0, meciul cu Kosovo, de pe Arena Naţională, din grupa I de calificare la Euro-2024, după ce Nicolae Stanciu a marcat în minutul 83, iar Valentin Mihăilă a majorat scorul în minutul 90+3. Meciul, întrerupt în minutul 18, din cauza torţelor şi scandărilor, s-a reluat după aproximativ 50 de minute. În minutul 42, Muriqi a fost eliminat de la echipa din Kosovo pentru cumul de cartonaşe. În minutul 61, Nicolae Stanciu a ratat un penalti.