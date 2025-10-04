Valentin Mihăilă, noua vedetă a Turciei după un gol impresionant în SuperLig

Valentin Mihăilă, mijlocașul român de 25 de ani, a reușit o „rachetă” de la 55 de metri în meciul dintre Rizespor și Antalyaspor, din etapa a 8-a a SuperLig, marcând golul victoriei în minutul 90+1. Intrat pe teren în minutul 65, Mihăilă a plecat cu mingea de la 25 de metri de propria poartă și a șutat direct în poarta adversă, profitând de o gafă a portarului Julian, care părea inițial că controlează situația.

Jurnaliștii turci de la Fotomac l-au declarat „vedeta meciului” și au titrat „Rachetă de la 55 de metri a lui Mihăilă”, remarcând performanța sa remarcabilă în victoria clară a lui Rizespor, scor 5-2 în deplasare. Acest gol a fost prima reușită a lui Mihăilă în tricoul echipei din „Țara Semilunei”, după o accidentare care l-a ținut în afara terenului aproximativ o lună și jumătate.

Rizespor a investit două milioane de euro pentru transferul său de la Parma, o sumă considerabilă pentru club, egalând astfel cea mai mare achiziție financiară a echipei din 2013. Mihăilă a evoluat în trei partide, adunând 94 de minute și un gol până acum în Turcia.

Grație succesului spectaculos, Rizespor a urcat pe locul 12 în clasament cu 8 puncte, în timp ce Antalyaspor se situează pe poziția a 9-a cu 10 puncte.