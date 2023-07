Valentin Țicu, sincer după ce Petrolul a avut din nou ghinion: ”Cred că va fi din ce în ce mai bine!”

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în compania formaţiei Petrolul Ploieşti, în cadrul etapei a doua din Superligă. În al 11-lea minut al prelungirilor, Grozav a trimis pe lângă poartă un penalti.

La finalul meciului, Valentin Țicu a oferit mai multe declarații.

”Cred că sunt două puncte pierdute. În ultimele zece minute, am avut și gol anulat pentru ofsaid, am înțeles că a fost la limită, am avut și penalty ratat. Cred că am pierdut două puncte.

Trebuie să ieșim puțin din ghinionul ăsta. E important că nu am pierdut. Vine un meci acasă, trebuie să îl abordăm la trei puncte, trebuie să acumulăm cât mai multe. E un drum lung, dar e aiurea că pierdem puncte.

Cred că va fi din ce în ce mai bine. E foarte greu, azi a fost o vreme foarte călduroasă, terenul nu a fost chiar așa cum trebuia, dar ne adaptăm, astea sunt condițiile, asta e meseria noastră.

Petrolul poate ajunge în play-off dacă suntem mai pragmatici și nu mai pierdem puncte atât de ușor. Cred că ar fi trebuit să avem șase puncte în clasament”, a spus Valentin Țicu la finalul meciului.