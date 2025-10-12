Valentin Vacherot, aflat pe locul 204, a câștigat turneul de Shanghai de categorie ATP Masters 1.000

Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, nr. 204 mondial și provenit din calificări, a câștigat, duminică, turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

În finală l-a învins pe vărul lui, francezul Arthur Rinderknech

Întrecerea este dotată cu premii totale de 9.196.000 de dolari, iar în ultimul act s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-3, în fața vărului său francez Arthur Rinderknech (54 ATP).

Vacherot (26 ani), care va urca pe locul 40 mondial în următorul clasament ATP, a obținut a noua victorie consecutivă la Shanghai, devenind primul monegasc care câștigă un turneu în circuitul ATP, dintre care cele de categoria Masters 1.000 sunt cele mai prestigioase.

Jucătorul cel mai slab clasat care a câștigat un Masters 1.000 a fost până în prezent Borna Coric. Croatul ocupa locul 152 mondial când a cucerit titlul la Cincinnati în 2022. Înaintea lui Vacherot, doar patru jucători au deschis palmaresul în circuitul ATP prin câștigarea unui Masters 1.000, o categorie de turnee creată în 1990.

În ultimele zile, Vacherot devenise deja primul jucător din Principat care atinge sferturile de finală, apoi semifinalele unui turneu din circuitul principal. De la calificări la tabloul principal, jucătorul monegasc a obținut nouă victorii consecutive la Shanghai, incluzând și una de prestigiu în fața legendarului Novak Djokovic, al cincilea jucător al lumii, în penultimul act.

De cealaltă parte, Rinderknech (30 ani) a realizat în China cel mai bun parcurs al său din carieră la un Masters 1.000 și va urca pe locul 28 mondial în următorul clasament al jucătorilor profesioniști (ATP).