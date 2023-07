Valeriu Argăseală a povestit cum a dat buzna Talpan în timpul negocierilor cu CSA Steaua

Valeriu Argăseală (67 de ani), președintele de la FCSB, a dezvăluit ce s-a întâmplat când Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a dat buzna în sala negocierilor pentru închirierea stadionului din Ghencea de către clubul din prima ligă.

„A venit, dar nu pentru noi. A venit pentru oamenii de acolo, a început să țipe la ei, nu la noi. Le-a zis să se ridice de la masă, să plece, să nu stea la masă cu trădătorii, că le-am furat imaginea, echipa, identitatea.

A întrebat: «Unde mai este dreptatea în țara asta dacă noi stăm la masă cu trădătorii? Vă rog frumos să vă ridicați și să nu semnați contractul». Cu noi n-a comunicat, doar cu ei.

S-au ridicat, au ieșit afară după el, i-au cerut să se liniștească, au chemat securitatea și s-au liniștit lucrurile”, a afirmat Argăseală.

Talpan a confirmat că a intrat în sala în care oficialii de la CSA Steaua și cei de la FCSB purtau negocieri pentru contractul de închiriere.

„Am intrat și mi-am spus punctul de vedere. Le-am spus (n.r. – celor de la CSA) că nu știu de ce mai stau la masă cu ei, având în vedere că au demonstrat că sunt de rea credință. Nu înțeleg de ce în ultimele două săptămâni practic ne-au blocat activitatea. Noi nu mai facem altceva decât să negociem acest contract.

Acolo era comisia de negociere. Apoi am plecat, nu am vrut să stau acolo, nu-mi face plăcere să stau la masa cu Valeriu Argăseală, Gheorghișor și cu marele avocat Dan Idita. Nu am cum să stau la masă cu aceste personaje niciodată în viața mea”, a precizat Talpan.