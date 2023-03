Valeriu Ifitme, concluzie după victoria României cu Belarus (2-1): „Am bătut prin greșelile lor antifotbalistice!”

România s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Belarus. „Tricolorii” au început furibund partida, însă finalul jocului le-a creat emoții.

Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, a vorbit despre partida de marți seară. Iată ce concluzii a tras.

„Am bătut prin greșelile lor antifotbalistice!”

„Noi am bătut prin greșelile lor antifotbalistice. Nu poți să spui că am avut o echipă care a jucat fotbal, care a creat ocazii. Adică au fost niște greșeli de apărare ale lor, asta nu înseamnă că am jucat noi fotbal. Încă jucăm slab. Dacă ne uităm la clasament, șase puncte în două etape, s-ar putea să ne îmbătăm”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.