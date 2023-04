Valeriu Iftime a analizat evoluția FCSB în ultimii ani: „Trebuia să joace an de an în cupele europene”

Patronul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, crede că FCSB trebuia să joace an de an în cupele europene.

FCSB juca an de an în cupele europene dacă nu-l vindea pe Olimpiu Moruțan, crede Valeriu Iftime

El a recunoscut că ar cumpăra echipa cu prețul stabilit de patronul Gigi Becali, 25 de milioane de dolari, deoarece consideră că lotul actual de jucători valorează de două ori mai mult.

Această variantă nu mai este, însă, de actualitate, deoarece Mihai Stoica, noul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Becali a vândut acțiunile, iar tranzacția s-a făcut zilele trecute.

„Să spunem lucrurile cu subiect şi predicat. Eu cumpăr FCSB aşa cum o va vinde domnul Becali! Nu prea contează preţul. Eu nu cred că cineva care este sănătos la cap nu ar da mâine 25 de milioane de euro, cât vrea domnul Becali.

Da (n.r. – ar da 25 de milioane de euro), părerea mea e că face banii. FCSB, la ora actuală, are jucători de 50 de milioane de euro. Categoric! Numai că nu e viaţa mea acolo. Eu zic că un om sănătos la cap dă mâine banii şi se distrează.

Pune un antrenor bun şi la anul câştigă campionatul! Echipa asta creşte. Dacă nu îl vindea pe Moruţan, eu cred că echipa asta trebuia să joace an de an în cupele europene. Au fost bijuterii de fotbalişti, inclusiv ce are acum.

Nu ştiu dacă ţelul e de a face bani, a face spectacol. Clubul ăsta e valoros! Sigur că a fost nervos acum 2-3 zile, pentru că şi eu în locul dânsului îmi săreau toate siguranţele.

Pe de altă parte, dacă Dumnezeu i-ar da toată înţelepciunea de care are nevoie, să lase un antrenor să crească clubul ăsta, el poate ieşi din fotbal şi cu 40 de milioane de euro, nu cu 20. FCSB e cea mai tânără echipă din primele 5, cu cel mai spectaculos fotbal!”, a spus Iftime la un podcast.