Valeriu Iftime a anunțat numele antrenorului lui FC Botoșani: „Are licență PRO, sper să îmi iasă”

FC Botoșani se află pe ultimul loc în clasament după 18 etape, cu doar 9p, adunate din tot atâtea remize.

„Nu am ajuns la niciun numitor comun”, a spus Valeriu Iftime

Gruparea moldavă este singura care nu a câștigat niciun meci în actualul sezon al Superligii. Luând în calcul meciurile oficiale, FC Botoșani a câștigat unul singur, 2-0 cu CS Mioverni, în play-off-ul Cupei României, ulterior pierzând ambele partide din grupă.

Patronul Valeriu Iftime a schimbat, deja, doi antrenori. În prezent, de echipă se ocupă Andrei Patache, care urmează să fie retrogradat în funcție.

„Am stat si m-am gândit. Am analizat și am discutat cu unul sau altul de prin străinătate și din tară, dar nu am ajuns la niciun numitor comun.

Unul îmi cerea mai mult de cât aș fi putut eu să îi dau, altul îmi cerea jucătorul x sau y, iar eu nu i-am putut garanta aducerea lor.

Altul îmi cerea să nu fie niciodată restanțe la salarii, aici să zicem că nu eram departe unul de altul, dar chiar și așa am decis până la urmă să nu las loc de reproșuri.

Ba că timpul de pregătire din iarnă a fost prea scurt, ba că nu i-am adus jucătorii ceruți de el, etc, etc”, a recunoscut Iftime.

„Am decis să îl pun antrenor principal pe Mihai Ciobanu, are licență PRO”, a dezvăluit Valeriu Iftime

În acest sens, omul de afaceri se gândește la o revenire. „Astfel că, am decis să îl pun antrenor principal pe Mihai Ciobanu, cel care are licență PRO, iar Patache o să fie în acte antrenor secund. El are formele legale să îmi stea pe bancă.

Eu nu cred că dacă aduceam un antrenor străin sau altul de pe aici de pe la noi îi luau pe ei focul de Botosani, așa cum simt Ciobanu și Patache.

În condițiile noastre actuale riști enorm dacă aduci pe unul care nu cunoaște lotul și care îți mai și cere nu mai știu eu ce. Sper să îmi iasă cu noua mea echipă tehnică de antrenori”, a completat Iftime, potrivit ProSport.

Ciobanu a mai fost pe banca tehnică a lui FC Botoșani la începutul sezonului, fiind înlăturat după etapa a 7-a. cu el antrenor principal, gruparea moldavă a obținut trei remize în campionat, 1-1 acasă cu Petrolul, 2-2 în deplasare în fața Rapidului și 0-0 acasă cu Oțelul.