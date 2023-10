Valeriu Iftime a dat de pământ cu naționala României: „Nu avem nici echipă, nici antrenor!”

Remiza cu Belarus (0-0) l-a indignat profund pe Valeriu Iftime. Patronul celor de la FC Botoșani a criticat naționala României.

Finanțatorul trupei moldave consideră că doar norocul a fost de partea noastră și că „nu avem nici echipă, nici antrenor”. Iată discursul său vehement.

„Nu avem nici echipă, nici antrenor!”

„Înaintea partidei spuneam că, dacă nu batem, se complică lucrurile pentru România. N-am văzut meciul, dar când am văzut rezultatul m-am uitat de două ori, să văd dacă e adevărat, nu-mi venea să cred. Ce va urma? Dacă ai noroc, rezolvi cu Israel în meci direct.

Nu-mi dau seama acum, în contextul actual din țara lor, cât le mai stă capul la fotbal israelienilor. Doar norocul ne poate scoate… Doar el ne poate duce la Euro 2024”, a mărturisit Valeriu Iftime, pentru GSP.ro.

„De când s-a produs această numire, am zis că n-avem nicio șansă! Nu avem nici echipă, nici antrenor. Vedeți cam ce-am făcut până acum, în această campanie. Dacă nu făceam egal, mincinos, cu Elveția, ce șanse mai aveam acum? Noroc chior cu Elveția că am făcut egal, noroc chior că nu ne-a bătut Israel… Nu poți să mergi doar pe noroc!

Eu nu spun că alții merg minunat, dar noi suntem doar rodul norocului, hazardului. Vorbim de o echipă de nicăieri. Nu are relații, nu are orientare, nu are multe. Nu cred că jucătorii sunt așa de slabi. Sincer, nu poți vorbi de bine echipa națională, de mai multă vreme.

Se mai încurcă și alții, noi jucăm la noroc, nu fotbal! Să dea Dumnezeu să avem același noroc să mergem la Euro”, a mai spus patronul de la FC Botoșani, conform sursei.