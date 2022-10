Valeriu Iftime a decis soarta lui Mihai Teja la FC Botoșani! Ce se întâmplă cu tehnicianul român după ultimele rezultate negative!

FC Botoșani a avut un start foarte bun de campionat, dar acum nu se mai regăsește. Moldovenii au înregistrat un parcurs de 5 meciuri consecutive fără victorie.

Se pare că Valeriu Iftime, patronul echipei, a decis ce se va întâmpla cu Mihai Teja, tehicianul de pe banca tehnică.

„Am și analizat bine, am vorbit cu Mihai!”

„Vă spun sincer că după înfrângerea cu Sepsi nu m-am simțit deloc bine și am preferat să stau un pic mai retras. Am și analizat bine, am vorbit cu Mihai, iar dacă era să decid să nu mai merg pe mâna lui, atunci o decideam chiar din noaptea aceea.

Însă, eu am mare încredere în Teja, iar eu sper că el le va da peste nas tuturor care îmi tot transmit că Mihai Teja este un antrenor doar de primele 7 etape. Unii tot spun despre el că așa a făcut mai pe la toate echipele.

Începe bine, dar apoi lucrurile nu mai merg cum trebuie. Și el este supărat după acest parcurs al nostru din ultimul timp, mai ales după înfrângerea asta umilitoare, însă eu am în continuare încredere în el.

Totuși, este evident că dacă va mai pierde, atunci trebuie să decidem într-un fel. Antrenorii sunt conștenți că doar rezultatele îi țin în viață, iar meciul ăsta cu U Cluj trebuie să îl câștigăm.”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Prosport.

FC Botoșani se află în acest moment pe locul 12, cu 12 puncte după 10 partide bifate. În ultima etapă, moldovenii au fost zdrobiți cu 0-7 de Sepsi.