Valeriu Iftime are încredere în echipa sa: ”Dacă vom face asta, putem avea șanse la play-off”

FC Botoșani s-a salvat de la retrogradare în ultimele sezoane din Superligă, iar în actualul sezon ocupă locul doi după 11 etape, cu 22 de puncte, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime a vorbit despre startul bun de sezon al echipei sale și a precizat că moldovenii au șanse să prindă play-off-ul.

”Nesperată pentru mine poziția asta, dar e foarte fain jocul. Parcă nu suntem noi și asta e un lucru extraordinar. Sper să putem continua așa, suntem o echipă mică, e greu de menținut în zona asta pentru că îți trebuie concentrare continuă. Noi am avut niște meciuri foarte bune.

Dacă putem păstra trendul ăsta foarte bun mai mult, atunci putem avea șanse de play-off. Fiecare meci contează foarte, foarte mult”, a spus Iftime, pentru Sport.ro.