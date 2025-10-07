Valeriu Iftime, atac dur la FCSB: „Străinii se uită la noi ca la sălbatici! Charalambous, doar preparator fizic, iar Becali nu e patron, e antrenor”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a lansat un atac dur la adresa lui Gigi Becali și Elias Charalambous, criticând modul în care se gestionează situația la FCSB și ambiguitatea dintre rolul patronului și cel al antrenorului la campioana României.

După ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1 în urma victoriei cu UTA Arad, Valeriu Iftime a subliniat că străinii rămân uimiți de realitatea fotbalului din România când văd ce se întâmplă la FCSB, mai ales în cupele europene: „Străinii se uită la noi ca la niște sălbatici”.

Iftime l-a numit pe Elias Charalambous „preparator fizic” și l-a acuzat că este într-o „groapă de imagine totală”, sugerând că nu ar avea autoritate reală la echipă. Patronul botoșănenilor a explicat că un patron ar trebui să se ocupe de atmosferă și stabilitate financiară, lăsând partea tehnică a echipei pe mâna unui antrenor cu licență și pregătire.

„Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înțelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, ce înseamnă să fii patron”, a completat Iftime, ironizând relația dintre conducere și banca tehnică la vicecampioana Ligii 1.

„Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înţelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, ce înseamnă să fii patron de fotbal, că toată discuţia asta porneşte de la ambiguitatea aceasta, că un patron care face echipa şi cei de afară se uită la noi ca la nişte sălbatici. Poate tocmai de-aia nu îl dă afară, că nu vine altul.