Valeriu Iftime, după ce Botoșani a încheiat etapa pe primul loc în Superligă: „Vreau titlul!”

FC Botoșani a învins UTA Arad (2-1) și încheie această etapă pe primul loc în Superligă. Valeriu Iftime, finanțatorul Botoșaniului spune că vrea titlul.

„E momentul nostru. Sunt convins că sunt multe locuri de văzut în Botoșani, dar nu cred că sărbătoresc localnicii. Mâine are botezul Miron și se distrează atunci. Sunt surprins, nimeni nu credea că ajungem aici și deja devine obositoare treaba asta.

Cu siguranță Leo Grozavu vrea din toată inima să ajungem mai sus, să facem o surpriză extraordinară, la titlu mă refer, bineînțeles. Când ești pe 1 cu cel mai bun golaveraj după 12 etape… chiar suntem o echipă bună, avem jucători extraordinari, portari care ne-au scos în câteva meciuri, asta face echipa.

În momentul ăsta nu poate să-mi spună nimeni că suntem din întâmplare aici. Am bătut ce a trebuit. M-ați întrebat dacă vreau titlul, da! Dacă aveam un teren bun azi, era mult mai bine pentru noi.

Vă dau cuvântul meu de onoare că niciodată n-am avut foame de bani! S-o spun în premieră, am vândut de-a lungul timpului pentru că jucătorii au vrut să plece. Dawa la FCSB, Edjouma la fel. Moruțan a plecat cu haine cu tot, acum plânge. Esențial era ca echipa să aibă stabilitate.

Să dea Dumnezeu să mai stăm în față și nimeni nu mai pleacă! Dacă Botoșani are o formă bună și stă în zona aia, cu șanse la a fi în primiele 3, sigur că niciun jucător nu va pleca. Până în vară nu pleacă nimeni, îi țin. Ei salarii au, dar nu le pot face mai mari.

Când eram pe 14 și te căuta FCSB aveai curaj să pleci, când e FCSB pe 14 și tu pe 1, nu mai pleci. Nu-i treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înțeleagă ce înseamnă antrenor de fotbal și patron.

E vorba de ambiguitatea asta, ăștia care vin de afară se uită la noi ca la niște sălbatici, când patronul face echipa. De aia nu-l dau afară, poate vine altul. Cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, cum să-i facă cineva echipa, nu înțeleg cum stă?

E preparator fizic, ce e el acolo? Antrenor de portari? Să fim serioși. E treaba dânșilor. Așa am spus, în fotbal trebuie să ai niște oameni care știu meserie, antrenorul cu licență, pregătire. Un patron ține atmosfera”, a spus Iftime, la Digi Sport.