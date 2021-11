Valeriu Iftime, gata să îi facă viața grea lui Toni Petrea de la primul meci: „Aș face orice ca să câștigăm cu FCSB!”

FCSB și FC Botoșani se vor întâlni duminică, de la ora 20.30, în prima rundă a returului din Liga 1!

Roș-albaștrii pornesc în cursa după urmărirea liderului CFR Cluj, iar Toni Petrea speră să recupereze rapid diferența de opt puncte față de campioana României din ultimele patru sezoane. Cu toate acestea, noul antrenor al FCSB-ului nu va avea viață ușoară după revenirea la echipă, astfel că programul din Liga 1 nu îl avantajează deloc.

Mai mult de atât, Petrea este avertizat acum de patronul celor de la FC Botoșani, chiar înaintea confruntării directe. Iftime vrea ca echipa condusă de Marius Croitoru să profite de haosul de la FCSB și să câștige toate cele trei puncte din duelul programat la sfârșitul acestei săptămâni.

”Sunt acolo niște tulburări, mă tem că unii zic că au probleme, că sunt de bătut, dar nu e așa. FCSB, cu sau fără antrenor, cu sau fără Edi, joacă bine. Noi jucăm cu FCSB, dar avem o încredere falsă că-i putem bate, trebuie să fim concentrați și să nu avem un arbitru care să ia decizii împotriva noastră.

Eu aș face orice ca să câștigăm cu FCSB pentru frumusețea acestei competiții. Am văzut că suntem cotați cu foarte mici șanse la pariuri , mă deranjează, am bătut Clujul, am bătut Craiova. Vreau să mă nu mă fac de rușine în playoff, vreau să ajung într-o cupă europeană”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.