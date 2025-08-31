Valeriu Iftime i-a dat replica lui Mirel Rădoi după ce i-a criticat stadionul: ”Să își vadă de treaba lui. Ar trebui să-l pupe pe Rotaru pe toate părțile”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Oltenii au deschis scorul în a doua repriză, în minutul 63, prin Cicâldău.

Ongenda a egalat în minutul 72, scorul final fiind 1-1.

Mirel Rădoi și-a exprimat nemulțumirea la finalul partidei cu privire la condițiile stadionului moldovenilor pe care s-a disputat meciul.

Astfel, antrenorul oltenilor s-a declarat șocat de ce a putut să vadă pe arenă și a subliniat că nu a primit nici măcar hârtie igienică, iar aerul condiționat nu funcționează.

Replica finanțatorului Valeriu Iftime nu a întârziat să apară în urma afirmațiilor făcute de Rădoi.

”El poate vorbi, acest domn simpatic, Mirel Rădoi, despre lucrurile care nu sunt la Botoşani, despre hârtia din baie, hârtia de la grupurile sanitare. Nu este un lucru atât de grav, iar vestiarele sunt din 1970.

În schimb, dacă vrei să ironizezi echipa, când primeşti galben în minutul 2, într-o fază care nu spunea nimic şi ţi-a tăiat cei doi mijlocaşi centrali, eu cred că Mirel trebuie să se considere norocos că a făcut egal cu noi. E adevărat că a avut nişte ocazii, dar dacă ai portar, asta nu înseamnă că nu poţi avea ocazii. Nu poţi ironiza echipa FC Botoşani, dar nu cred că a făcut-o; eu îl ştiu drept un tip OK.

Am tras de timp? Ce Dumnezeu… Stadionul a fost plin, lumea a scandat, am făcut valuri, am dat un gol frumos, am trăit un meci de fotbal. Dacă Mirel Rădoi s-ar ocupa prea mult de spectatori, ar pierde, pleacă, nici paltonul nu îl prinde. Spectatorii sunt stăpâni, pot spune orice.

Noi am mutat vestiarul de două ori din cauza unor obraznici care îl boxau pe Croitoru. Nu te poţi pune cu ei, vin la stadion şi unii se descarcă într-un fel.

Antrenorul trebuie să se ocupe de echipă, de joc, nu de spectatori. Uneori nu îi poţi controla, sunt nişte energii negative pe care le dezvoltă unii spectatori. La Craiova, fotbalul este o adevărată pasiune.

Să nu mai facă greşeala asta, să îşi vadă de treaba lui. Are un lot bun, este în Conference League, este pe primul loc, joacă fotbal, are două echipe; ar trebui să fie mulţumit şi să-l pupe pe Rotaru pe toate părţile. I-a dat toată libertatea: jucători, bani…”, a spus Valeriu Iftime, citat de gsp.ro.

Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 20 de puncte acumulate, la două puncte de echipa de pe a doua poziție, Rapid. FC Botoşani ocupă locul cinci, cu 13 puncte.