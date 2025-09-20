Valeriu Iftime i-a zis lui Gigi Becali ce să facă după Botoșani – FCSB 3-1: „100% el e de vină! L-a călcat în picioare prea mult”

Valeriu Iftime insistă asupra sfatului dat lui Gigi Becali în ultimele zile. Ce i-a transmis patronul Botoșaniului lui Gigi Becali după victoria de vineri seară

„Dacă domnul Becali nu schimbă antrenorul, trăiește într-un univers paralel. 100% antrenorul e de vină. A pierdut totul. L-a călcat prea în picioare pe omul ăsta și a acceptat. A pierdut echipa, tot.

Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul l-a bătut bine, cu fotbal cu tot. Dacă vor mai mult au nevoie de mai mult. Nimeni nu i-a bătut în stilul ăsta. Și FC Argeș i-a bătut, dar cu noroc.

O echipă în deringoladă cum e FCSB se face doar cu o restartare, iar restartarea se dă doar cu schimbarea antrenorului. Eu cred că Elias Charalambous e un antrenor bun, dar l-a călcat în picioare prea mult”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.