Valeriu Iftime îi închide ușa în nas lui Gigi Becali: ”Tot ce am în lot, este pentru noi!”

Valeriu Iftime a oferit mai multe declarații înainte de startul sezonului.

FCSB este în căutarea unui atacant sau a unui fundaș, dar Valeriu Iftime a spus că nu mai vrea să vândă.

”Având în vedere că am refăcut echipa managerială și ne-am repoziționat pe partea de scouting, eu sper la ce făceam în 2019, adică o echipă spectaculoasă. Acum, dacă o să fim în play-off sau nu, nu prea contează.

Important este să pot juca fotbal, să am fotbaliști care joacă fotbal, care să poată fi relansați, vânduți ca să fie și bugetul mai bun.

La ce am în momentul ăsta, am vorbit cu Mihai Ciobanu și cu Marius Croitoru, lucrurile sunt ok. Voi avea o ședință ca să văd configurația finală.

Eu nu am multe comentarii pentru că nu sunt mare specialist în fotbal, dar la cum îmi povestește staff-ul, este ok.

Oferte nu am acum, pentru că, de exemplu, Sebi Mailat a avut o durere la genunchi, care l-a ținut un pic departe de teren. Am înțeles că nici pregătire nu face acum. Despre Dican, n-am nicio emoție că nu va avea ofertă bună.

Despre fundașii mei centrali, unul dintre ei, Mutombo, nu poate fi vorba de a ceda vreunul, decât, știți cum e, vorba filmului ‘Nașul’: ‘Doar dacă e o fată de nerefuzat’.

În momentul ăsta, tot ce am în lot, este pentru noi și pentru a construi o echipă cu valențe competitive”, a spus Valeriu Iftime, potrivit iAMSport.