Valeriu Iftime îl ”atacă” pe Elias Charalambous: ”Va rămâne cu pecetea de slugă. E o marionetă”

FCSB traversează o perioadă dificilă în Superliga, cu 7 puncte după zece etape.

În schimb, FC Botoșani are un parcurs foarte bun în campionat și ocupă, în prezent, a doua poziție, cu 19 puncte acumulate după 10 meciuri disputate.

Valeriu Iftime a analizat situația ”roș-albaștrilor” și a afirmat că ar fi bine ca Gigi Becali să nu mai fie atât de implicat în strategia echipei și să îl lase pe antrenor să aibă ultimul cuvânt.

„E greu să dai vina pe cineva, o echipă concentrată care ştie ce are de făcut o duce antrenorul, nimeni altcineva. Ce face domnul Becali pe lângă e împotriva oricărei reguli de management sportiv. Dacă îmi spuneţi pe lumea asta aşa ceva, chiar dacă face aşa de mult, e periculos. Antrenorul ăsta Charalambous va rămâne cu pecetea asta de slugă, cum spune domnul Becali, toată viaţa lui.

Mi se pare că e împotriva oricărei reguli de conduită sportivă. E un fel de marionetă, faci ce spune patronul. Noi cei din fotbal greşim. A doua chestie importantă… Steaua e un brand.

FCSB este cea care generează energie, tare aş vrea ca FCSB să aibă formă, să fie echipa cea mai bună, creează emoţii, umple stadioane. De asta suntem toţi vinovaţi dacă FCSB-ul are o problemă, ar trebui ca toţi să fim insistenţi.

Eu îl preţuiesc, îl respect ca un om credincios. Ca un antrenor de fotbal, nu. Eu trebuie să-i spun asta pentru că Dumnezeu ne face să vorbim. Nu are de ce să fie supărat pe mine.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Orange Sport.