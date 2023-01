Valeriu Iftime îl regretă și acum pe Marius Croitoru: „Marius plutea pe un nor care îl ducea spre Champions League!”

Marius Croitoru și FC Botoșani s-au despărțit în vara anului 2022. Se pare că patronul moldovenilor regretă și acum plecarea tehnicianului.

Mai exact, Valeriu Iftime a vorbit recent despre Croitoru. Iată ce a spus despre antrenorul român, aflat acum pe banca celor de la FC Argeș.

„Marius plutea pe un nor care îl ducea spre Champions League!”

„O dragoste se uită cu o altă dragoste. Încerc să-l apreciez pe Flavius (n.r. Stoican). Am primit o recomandare, un om special pentru mine. Este fostul finanțator de la Petrolul, de la Veolia. Cred că oamenii au nevoie de șanse egale. Flavius o să vezi că a avut chestiuni care nu au depins de el.

(n.r. dacă îl regretă pe Croitoru) Categoric. În vară am greșit și eu, și el. Viața e făcută din greșeli. Am fost întrebat care e rețeta succesului, deciziile greșite. În vară când ne-am separat, Marius plutea pe un nor care îl ducea spre Champions League. El a stat la Botoșani mult. Eu îi țin pumnii să reușească în viață. Sper să mă scoată din situația asta Flavius”, a spus Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.