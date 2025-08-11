Valeriu Iftime intervine și întoarce și el armele contra lui Becali: „Votez pentru demiterea lui Gino Iorgulescu!”

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a intervenit în scandalul din Superliga și a anunțat că va vota pentru demiterea lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Acesta a motivat că susține demiterea nu pentru o greșeală anume, ci pentru că Iorgulescu nu a făcut nimic în această perioadă critică.

Scandalul a pornit după ce LPF și Federația Română de Fotbal (FRF) au modificat în regim de urgență o prevedere din regulament care îl ajuta pe Gigi Becali să-l înregistreze pe Malcom Edjouma pe lista echipei FCSB pentru meciurile din campionat. Modificarea a permis ca Edjouma să fie trecut pe listă fără a mai fi nevoie să semneze un nou contract cu FCSB, după cum prevedea anterior regulamentul.

Rapid și Universitatea Craiova au contestat această decizie, iar Dan Șucu, oficial al Rapidului, a cerut chiar demisia lui Iorgulescu într-un comunicat dur. De cealaltă parte, Gigi Becali s-a arătat încrezător că va avea susținerea majorității în cazul unui vot pentru demiterea președintelui LPF.

Valeriu Iftime a explicat că preferă un președinte de ligă activ, cu idei și susținere, și nu un șef care fie vorbește prea mult, fie nu face nimic, așa cum este cazul acum. „Nu e atât de grav ca să fie demis pentru asta, dar trebuie să fie demis pentru că nu face nimic”, a spus Iftime, adăugând că ar prefera un echilibru între cei doi poli de conducere.

„Eu nu știu cine are dreptate aici. Părerea mea că, un regulament odată apărut, ar trebui lăsat. Legat de demiterea lui Iorgulescu, eu votez pentru demitere, înțelegi? Nu că a făcut ceva, n-a făcut nimic! Și pentru că nu a făcut nimic, votez pentru demitere. Asta e tema mea. Contra lui Becali!

(n.r. – El a spus, citez ‘Iftime mai face el pe nebunul, dar tot ca mine zice’) De data asta nici nu poate fi vorba (n.r. – râde). E vorba de lipsa de acțiune a unui președinte de ligă. Eu zic că nu e atât de grav ca să fie demis pentru asta, dar trebuie să fie demis pentru că nu face nimic.

(n.r. – Credeți că sunt șanse ca Gino Iorgulescu să fie demis?) Habar n-am, nu știu exact. Cum să spun… ai niște surprize de nici nu-ți vine să crezi. Trebuie să ai un președinte la ligă, evident, nu ca domnul celălalt care vorbea continuu. Adică de la unul care vorbea continuu la unul care nu vorbește deloc, trebuie unul de mijloc, care să aibă și idei și susținere”, a spus Valeriu Iftime, conform sport.ro.

Modificarea regulamentului a fost aprobată de Comitetul de urgență al FRF, format din președintele FRF, Răzvan Burleanu, prim-vicepreședintele FRF, Gino Iorgulescu, și vicepreședintele Octavian Goga.

„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice”, a transmis FRF, care a publicat și versiunea actualizată a regulamentului.