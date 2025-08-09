Valeriu Iftime, ironii la adresa revenirii lui Edjouma la FCSB: „Nu e jucător de nivelul lor, o să-l execute din nou””

Valeriu Iftime a comentat ironic decizia lui Gigi Becali de a-l readuce pe Malcom Edjouma în lotul FCSB, deși inițial anunțase că nu se mai bazează pe serviciile mijlocașului francez. După ce a fost scos din planurile echipei și a ratat primele meciuri ale sezonului, Edjouma a revenit recent, impresionând prin evoluția sa, iar acum este eligibil să joace în meciurile din SuperLiga, grație modificărilor regulamentare ale LPF.

Totuși, Valeriu Iftime, care îl cunoaște bine pe jucător, este sceptic că FCSB se va baza mult pe Edjouma.

Iftime a subliniat că fotbalistul a fost dat afară de la Viitorul lui Hagi, fiind apoi șlefuit la FC Botoșani, dar la FCSB nu și-a găsit locul.

„Mă apucă râsul. Eu știam că este un fotbalist bun, dar nu de nivelul FCSB-ului. O să vedeți că îl execută din nou. Eu îl știu bine, dar dacă FCSB vrea să ajungă în cupele europene, Edjouma nu e de acolo. A fost prin Italia pe acolo, nu a jucat. Nu vorbim de Champions League, trebuie să fii năuc.

Este o situație de criză dacă îl aduci înapoi pe Edjouma. Nu poți să-l trimiți la plimbare și apoi să-l numești responsabil de echipă. Domnul Becali nu face bine echipei cu aceaste experiențe. Edjouma a fost dat afară de Hagi, apoi l-am luat eu și l-a șlefuit Croitoru. Apoi a plecat la FCSB și aia a fost.

Ceea ce nu înțeleg fotbaliștii este că nu e suficient să ajungi la FCSB. Ai ajuns de la 5.000 de euro la 12.000 de euro și aia a fost. Nu e așa. Vino înapoi la 5.000 de euro și strânge din dinți”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.