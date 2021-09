Valeriu Iftime își cere scuze după derapajul la adresa lui Adi Mutu: „Nu am vrut să iasă așa pe gură!”

Patronul celor de la FC Botoșani a surprins ieri cu declarațiile sale la adresa „Briliantului”, la scurt timp după duelul dintre echipa sa și FC U Craiova 1948, încheiat cu scorul de 1-1!

Valeriu Iftime a dezvăluit acum că reacția sa nu a fost una tocmai inspirată în momentul în care a spus că „dacă m-ar chema Adi Mutu mi-ar fi rușine” și a ținut să își exprime regretul pentru cele întâmplate. De această dată, finanțatorul moldovenilor a venit cu o altă versiune și a declarat că îl stimează pe Mutu atât pentru cariera de fotbalist, cât și pentru cea de antrenor.

„Domnule, Adi Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care România i-a avut. Eu cred în el și ca antrenor. Acum, dacă am zis ceva despre el în mod sigur nu am vrut să iasă așa pe gură sau poate nu m-am exprimat eu bine. Îmi pare rău. Nu am vrut să îl jignesc pe acest om. Nu am vrut să spun că dacă m-ar chema Mutu mi-ar fi rușine. Eu îl stimez pe Adi Mutu. Eu am vrut să spun doar că ceea ce a jucat Craiova aseară nu e stilul lui Adi Mutu ca fost mare fotbalist și acum antrenor.

Eu voiam să văd un meci deschis, cu o Craiova care să ne atace, nu cu o Craiova pusă doar pe defensivă. Dar ei s-au închis bine, iar noi abia i-am egalat pe final. Sper că am reglat acum lucrurile cu Adi Mutu și totul se închide aici”, a spus Iftime, potrivit Pro Sport.