Valeriu Iftime l-a pus la punct pe Gigi Becali: „Vorbeşte ‘becalismul’! Nu am fotbalişti de dat”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat că vrea să îl transfere pe fundașul francez Kevin Boli de la FC Botoșani.

Valeriu Iftime are o nouă dispută cu Gigi Becali

Jucătorul a ajuns în această vară la formația pregătită de Mihai Teja, iar Valeriu Iftime este decis să-l păstreze. De altfel, el i-a dat o replică acidă pentru latifundiarul din Pipera.

„Nu m-a sunat şi nu cred că e chiar ce vreau. E vorba de ce vrea fotbalistul. Nici Boli nu cred că vrea să plece. El a fost propus la FCSB, dar nu a vrut să plece. E un fotbalist excelent pentru FCSB, dar cred că vrea să plece din ţară.

Nu depinde de mine. Vorbeşte ‘becalismul’. El mi-a fost propus, dar i-a fost propus şi lui Gigi Becali.

Boli a ales FC Botoşani pentru că ştia că îi respect punctul de vedere. În momentul de faţă nu am fotbalişti de dat”, a declarat Valeriu Iftime, conform as.ro.

Gigi Becali este decis să-l ia pe Kevin Boli de la FC Botoșani

După calificarea FCSB în grupele Conference League, patronul FCSB a dezvăluit planul prin care îl poate aduce pe fundaşul francez la echipa sa.

„Pe Boli îl știu, eu i-am facut contractul, acum să fie liber. Oricând poate fi luat, nu i-au pus clauză, nimic. Ca să pot să-l iau. Și îl voi lua. Păi, dacă n-are nicio clauză? Îi plătesc salariul primit, își cumpără singur contractul.

Are peste 28 de ani și nu are clauză de reziliere. El poate pleca si plătește la club restul contractului. Dacă are doi ani vechime, nu e nicio problemă. Dacă nu, e suspendat 12 etape și apoi joacă”, a declarat Gigi Becali.

Kevin Boli a ajuns prima dată în România în 2015, jucând două sezoane la FC Viitorul, actuala Farul. Ulterior a bifat 14 meciuri la CFR Cluj, a fost plecat o scurtă perioadă în China, dar a revenit la gruparea ardeleană, la care a stat până în 2020.

Ajuns în această la FC Botoșani, el a fost integralist în meciurile formației antrenată de Mihai Teja cu Farul (1-1 în etapa a 4-a) și CFR Cluj (1-0, în runda a 5-a).