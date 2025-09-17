Valeriu Iftime lansează un avertisment dur: „Dacă FCSB nu câștigă la Botoșani, criza e oficială!”

Înaintea partidei din etapa a 10-a a Superligii, ce se va juca vineri, de la ora 20:30, pe teren propriu, Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a făcut declarații surprinzătoare despre forma și ambiția campioanei FCSB.

Chiar dacă FCSB trece printr-un moment dificil, cu doar șapte puncte acumulate după nouă etape și o singură victorie, Iftime susține că echipa roș-albastră luptă în continuare la titlu și vine cu o motivație puternică la Botoșani.

„Orice meci cu FCSB e o sărbătoare a orașului, e un spectacol. Mă tem de meciul ăsta pentru că o echipă precum FCSB e un leu rănit. Cred că FCSB-ul încă se bate la titlu, chiar dacă acum nu mai au același curaj, să spună că se bat la titlu, va veni cu foarte multă ambiție să câștige meciul ăsta.

Echipa noastră e în formă, pot garanta că va fi o luptă care pe care. De data asta, sunt la capătul puterilor. Dacă de data asta nici la Botoșani nu câștigă, nu fac un meci bun, pot spune că s-a instalat criza”, a spus Iftime, conform sport.ro.