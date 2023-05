Valeriu Iftime nu vrea să își vândă vedeta echipei la Rapid: „N-are bani domnul Șucu, să fim serioși!”

Sebastian Mailat a explodat în acest sezon la FC Botoșani.

Jucătorul a marcat 15 goluri în acest sezon și a intrat în atenția echipelor din Superligă.

Patronul echipei, Valeriu Iftime, nu crede că Rapid are banii necesari pentru a-l cumpăra pe Mailat.

„N-are bani domnul Șucu, să fim serioși. N-are banii lui Becali. Becali dă bani în fotbal, a dat 1,8 milioane pe ăla de la Arad (n.r – David Miculescu), 1,5 pe Compagno. Cu câți bani a cumpărat Rapid până acum?

Nu e de vânzare Mailat acum, el mai are un an și jumătate la mine. Îmi place copilul că e cu școală, e modest. Știe că e momentul lui, vede că îi merge bine, are curaj. Dacă mai înscrie goluri, luăm mai mult de un milion pe el. Sunt niște întrebări, da, dar el are impresar care trăiește prin Germania și mi-a spus că el îl vinde.

Mailat nu mai vrea nici 5.000, nici 10.000 la Botoșani. El vrea bani mai mulți. Eu în niciun caz nu cresc plafonul salarial. Dacă îl crești pe Mailat la 12.000 – 15.000, următorii cresc instantaneu, iar atunci lucrurile se dau peste cap. Deodată te trezești că faci și tu o cerere de insolvență”, a spus Valeriu Iftime, la podcastul VictoryExtraTime.