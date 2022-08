Valeriu Iftime, pregătit să renunțe la un jucător de bază: „Poate pleca de la noi pentru un preț rezonabil!”-Cine stă la pândă pentru fotbalistul moldovenilor!

FC Botoșani este una dintre revelațiile noului sezon, fiind una dintre puținele formații neînvinse până acum. Moldovenii l-au readus în această vară pe fundașul Kevin Boli, fotbalist care a stârnit interesul celor de la FCSB.

Odată cu calificarea în grupele Conference League, Becali este dispus să mai aducă un atacant și un fundaș, iar Boli se află pe radarul echipei bucureștene.

„Nu știu, nu am avut o discuție foarte serioasă cu nimeni. Boli e jucătorul meu. Eu am văzut niște becalisme că îl ia cu 20-35.000 de euro. Este jucătorul nostru până la finalul acestui an, după îl poate lua. Sau poate în decembrie când intră în 6 luni.

Boli poate pleca de la noi pentru un preț rezonabil. Dacă îl vrea FCSB, eu cred că au nevoie de fundaș, așa că vedem. Eu aștept să am o discuție și după o să vedem dacă pleacă sau nu de la mine. Nu avem ce să schimbăm. Înțeleg că Bouhenna nu e pe placul lui Mihai, iar alt jucător… Mihai nu îl preferă pe Haruț.

Boli pleacă pentru un preț potrivit, iar eu găsesc un alt fundaș central. Eu am stabilit un preț potrivit, îl știe cumpărătorul, dar deocamdată nu… Sper să avem o discuție pe subiectul ăsta ca să lămurim lucrurile”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Pro Arena.

Kevin Boli are 31 de ani și este fundaș central. A ajuns prima dată în România la Viitorul, în vara anului 2015. A mai jucat pentru CFR, iar în această vară, Botoșani l-a readus gratis din Turcia.