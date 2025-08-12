Valeriu Iftime știe cine îl poate înlocui pe Gino Iorgulescu: ”LPF nu are un președinte. El pare un tip inteligent”

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost contestat în ultimele zile de mai mulți patroni din fotbalul autohton.

Acum, Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, consideră că cea mai bună varianta pentru șefia LPF este Cristi Balaj, actualul președinte al CFR Cluj.

„A fost președintele clubului, domnul Ignat, la Adunarea Generală de astăzi. Nu știu, însă, ce a făcut acolo. Eu sunt acționarul clubului. Pentru mine, ce au făcut ei, corectura aceea, trebuia făcută, dar nu acum. Înaintea sezonului, e clar. Nu poate fi aplicată acum, dar ce să facem. Legat de schimbarea domnului Gino Iorgulescu, eu nu aș cere asta pentru modificarea pe care a făcut-o, ci ca să avem și noi un președinte la Ligă. Eu spun că LPF nu are un președinte.

(n.r. pe cine ar vota) Aș vota pentru cineva care are management în fotbal. Dani Coman este un președinte de club bun, un fost fotbalist, nu am vorbit cu el atât de mult, dar pare un tip inteligent. Eu m-am gândit însă la președintele de la CFR, Cristi Balaj. Dacă am scoate la concurs un asemenea post, fără să mai fie intervenții din exterior ca atunci când l-au dat jos pe Dragomir, eu cred că ar veni un manager bun”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.