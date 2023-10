Vali Gheorghe, reacție după primul gol în tricoul lui U Cluj: „Am muncit mult, m-am pregătit bine!”

Vali Gheorghe a marcat în victoria lui U Cluj pe terenul celor de la FC Botoșani (3-0). Mijlocașul de bandă pare că s-a integrat în echipa pregătită de Ovidiu Sabău.

Jucătorul de 26 de ani a vorbit despre partida din deplasare, dar și despre derby-ul ce urmează cu cei de la CFR Cluj. Iată ce a spus.

„Am muncit mult, m-am pregătit bine!”

„Pare o victorie lejeră, la Botoșani, fiindcă ne-am mobilizat bine. Știam că e o deplasare grea, lungă, la șapte ore distanță de Cluj. N-am avut un început foarte bun, având în vedere că n-am jucat acolo foarte mult, apoi am avut la U Cluj probleme medicale și trei săptămâni am stat departe de teren, dar am muncit mult, m-am pregătit bine, sunt încrezător”, a declarat Vali Gheorghe, pentru pagina oficială a celor de la U Cluj.

„Aștept minim 25.000 de suporteri, dacă nu chiar 30.000 de fani!”

„Pentru astfel de meciuri sunt întotdeauna pregătit, sunt cele mai frumoase pentru un fotbalist și aștept minim 25.000 de suporteri, dacă nu chiar 30.000 de fani.

Vorbeam între noi, jucătorii, despre fani, înseamnă enorm să parcurgi un drum atât de lung, le mulțumim și îi așteptăm la derby-ul Clujului ca să-i facem fericiți”, a mai spus jucătorul „Șepcilor Roșii”, potrivit sursei.