Vânzarea clubului Boston Celtics, pentru 6,1 miliarde dolari, validată de NBA

Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) au validat, în unanimitate, vânzarea clubului Boston Celtics lui Bill Chisholm, pentru 6,1 miliarde dolari, informează cotidianul L’Equipe.

În consecință, ultima etapă a procesului de vânzare a fost parcursă, după ce proprietarii cluburilor din NBA au validat tranzacția cu un vot unanim în favoarea vânzării.

După această procedură, urmează semnarea acordurilor definitive între Chisholm și Wyc Grousbek, precedentul proprietar, prin care Celtics, cea mai titrată echipă din istoria NBA (18 titluri, ultimul în 2024), își schimbă proprietarul.

Dar, conform presei americane, există o schimbare notabilă în raport cu planul inițial. Deși se specificase că Grousbek va rămâne reprezentantul echipei și factorul de decizie pe lângă Ligă, Chisholm va prelua imediat toată puterea la club.

Bill Chisholm, om de afaceri care controlează o societate de investiții, intră în premieră în lumea sportului și preia o echipă al cărei suporter este din copilărie.