Varianta lui Gigi Becali cu privire la scandalul cu Edi Iordănescu: „El a cerut, nu noi! Abia aștept să scap”

Edi Iordănescu a transmis printr-un mesaj postat pe o platformă de socializare faptul că Gigi Becali i-a propus rezilierea unilaterală a înțelegerii cu FCSB.

Însă, patronul vicecampioanei României îl contrazice. Acesta a declarat că, de fapt, omul de pe banca tehnică este cel care a venit cu propunerea de încetare a contractului.

Conform lui Gigi Becali, Edi Iordănescu ar fi trimis la club o hârtie prin care reclama faptul că o clauză din respectivul contract a fost încălcată și, anume, cea în care finanțatorul nu are voie să-și critice în mod public jucătorii. Astfel, tehnicianul ar fi cerut să se ajungă la un numitor comun pentru încheierea colaborării dintre cele două părți.

Varianta înaintată nu a fost acceptată de Becali, care i-a propus antrenorului să-i achite salariile pe următoarele două luni, dar a fost refuzat.

”Nu e adevărat. El a trimis o hârtie la club, la Argăseală, că nu știu ce, că clauze, tâmpenii. Vă dați seama, eu am spus doar că nu se joacă bine, că nu-mi convine jocul, am spus că am încredere în el încă, pentru că nu-s Olaru, Coman, Tănase și el a trimis o hârtie.

Eu i-am spus ‘cum să mai stai în casa omului când trimiți hârtii de amenințări de nu știu ce?’. El a zis că să-i facem o propunere, nu noi am zis. Abia aștept să scap o dată. Nu i-am cerut niciun fel de reziliere, el a zis și ne-a spus să facem o propunere. Eu i-am propus să mai ia salariile pe două luni și să plece. El a cerut, nu noi!

Cum să te opui dacă lucrezi cu omul, te înțelegi cu el acasă la tine și apoi el nici nu mă sună, nici nu zice nimic, și-l trimite pe avocat la Argăseală.

Uite ce-i transmit eu lui, i-am și scris, i-am zis că nu pleci nicăieri, o să vină Coman, cutare. O să pleci în glorie, i-am scris asta. El e doar pe scris, nu vrea să vorbească. I-am scris să nu plece, să stea, să-și facă treaba și să plece în glorie. I-am scris că nu pleacă nicăieri, a făcut o mizerie urâtă. El a zis că nu e apreciat, că nu a primit nici o vorbă frumoasă”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.