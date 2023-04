Vasile Dîncu, mesaj clar despre situația de la CSA Steaua: ”Niciodată MApN nu va da bani mai mulţi. Nu dărâmă bugetul de stat!”

Senatorul PSD, Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naţionale, a declarat, vineri, la Prima News, că dezbaterile din ultimele zile l-au convins că legea sportului trebuie modificată, deoarece este nedrept ca o lege să poată bloca un rezultat sportiv pe teren.

„Am vrut să repar o mică nedretate, nu este neapărat vorba de CSA . Ce mi s-a părut nedrept este că o lege poate inerzice sau bloca un rezultat sportiv pe teren. Nu este normal ca o echipă care există şi este pe primul loc în Liga II să nu poată promova, ca performanţa ei sportivă să nu fie validată. Ideea că doar societăţi de drept privat au acest drept, nu se susţine. Şi în Liga I sunt echipe finanţate prin Consilii Judeţene sau Locale. Dacă ar fi să eliminăm toţi banii publici, atunci ar rămâne 4-5 echipe. Statul ar trebuie să se implice, poate ar trebui să schimbăm legea sportului, iar dezbaterile de acum m-au convins de acest lucru. Trebuie sprijiniţi investitorii privaţi. Cred că ideea după care dacă vine o echipă de la un club departamental, care funcţionează, nu e vorba de bani în plus, nu văd de ce să-i blochezi doar pentru că există un cuvânt care nu le dă dreptul. Nu putem elimina finanţarea publică din sport, pentru că dispare sportul. Liga Profesionistă ar trebui să se refere în primul rând la statutul jucătorului. Este un raţionament fals că bugetul local este diferit de cel central. Şi banii de la Ministerul Apărării sau de la Interne, sunt publici. Şi acum banii se cheltuie, nu înseamnă că vor primi bani mai mulţi. Niciodată MApN nu va da bani mai mulţi. Nu dărâmă bugetul de stat, va trebui tot aşa să câştige din bani privaţi, sponsorizări sau altceva. Nici când eram ministru nu m-am băgat peste club. Le-am făcut o facilitate şi atât. Mi s-a părut doar că este o nedreptate şi nu ştiu de ce nu o observă nimeni. Nici Simonis, nici eu nu decidem în partid ce susţinem şi ce nu. Eu am susţinut un principiu şi vom vedea până la urmă, vor decide parlamentarii. David Popovici are salariu de la Dinamo, un club departamental, a fost crescut de Steaua. Ce s-ar întâmpla dacă cei din străinătate ar decide să nu mai evolueze împotriva lui? Discuţia o ia în altă zonă. Trebuie să existe un fel de echitate”, a spus Dîncu.

Vasile Dîncu a subliniat că poate vor fi aduse şi alte amendamente la legea sportului. „Anul aceste va trece legea, dar nu până în 20 mai, e un proiect legislativ mai lung. N-am vrut să fac propagandă, am vrut să trag un semnal de alarmă, să arăt că statul ar trebui să se preocupe. Poate vom aduce şi alte amendamente, care să ducă la sprijinirea investitorilor care nu sunt pe profit, dacă nu li se dă, măcar să nu li se ia. Am dat şi exemplul Ungariei de nenumărate ori. Va trebui să regândim un parteneriat între statul român şi investitorii privaţi din fotbal. Avem o datorie pentru cei din trecut să sprijim fotbalul la nivel statal, să nu ne bazăm pe un mecenat care nu există. Ar trebui să facem mai mult pentru fotbal. Cred că propunerea are şanse să treacă şi nu va rămâne la un singur articol. Cazul Steaua este unul special, pentru că este pe primul loc în Liga II şi trebuie să decidem dacă o desfiinţăm sau îi dăm voie să participe la competiţia sportivă”, a precizat fostul ministru.

La rândul său, Florin Talpan, jurist CSA Steaua, a afirmat, tot la Prima News, că legea trebuie modificată în concordanţă cu regulamentul FIFA şi UEFA. „Lucrul trebuie rezolvat cu prioritate, este singura modalitate viabilă. Dacă facem asociere, ajungem de unde am plecat, nu este momentul, îl rog pe domnul ministru să ne sprijine, să putem promova. Dacă vom fi pe locul 1, nu văd cum domnul Burleanu s-ar putea opune. Dacă UEFA poate permite să jucăm în cupele europene, nu văd cum se poate opune federaţia. Suntem un club mare şi domnul ministru trebuie să ne ajute. Noi suntem un brand mare, o să obţinem multe sponsorizări. De ce ne obligaţi să ne asociem cu un privat? Valoarea acestui brand este mare. Trebuie să mergem în forma de organizare avută şi ne vom descurca. Primesc multe telefoane de la investitori care vor să vină. Nu este nicio lege cu dedicaţie, trebuie modificată în concordanţă cu regulamentul FIFA şi UEFA”.