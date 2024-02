Vasile Miriuță a numit forța din Superligă care nu are șanse la titlu: ”Nu are asta!”

Rapid este una dintre candidatele la titlu în acest sezon.

Echipa ocupă locul secund, dar este la mare distanță de FCSB.

Vasile Miriuță a vorbit despre echipa lui Cristiano Bergodi.

Fostul antrenor din Superligă susține că Rapid nu ar avea șanse la titlu.

”Fundașii nu știu să se apere, acolo are probleme Rapid. Dacă vrei să câștigi campionatul, trebuie să ai linie de mijloc top, iar Rapid nu are! Are jucători de locul 2-3-4, nu de jucători cu care poți să câștigi campionatul.

În față are calitate extraordinară, șase jucători care joacă la fel de bine, aduc calitate, dar nu are linie de mijloc de top. Nu ai cum să iei campionatul doar cu jucători buni în față.

A câștigat cu UTA, dar cu FCSB și CFR nu poate câștiga, nu are cum!”, a spus Vasile Miriuță la Prima Sport.