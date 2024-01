Vedeta celor de la FCSB este criticată dur: „Coman cere fault la orice atingere și vrea să joace la echipe de top”

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a prezentat motivele pentru care FCSB nu face performanță pe plan european.

„Coman cere fault la orice atingere și vrea să joace la echipe de top”, transmite Valeriu Iftime

Omul de afaceri care susține financiar echipa moldavă scoate în evidență că patronul FCSB, Gigi Becali, nu este capabil să transmită echipei energia pentru a se bate în Europa.

„Dacă ar fi echilibrat la tot ce este acolo, la ce copii sunt și la ce ar trebui să facă… Este și o chestie de mental acolo, de educație.

Nu poți să pui mâna pe Coman și să nu vrea să meargă mai departe, să ceară fault. Și vrea să joace la echipe de top. Ăia sunt copii de o altă educație, care să fie rachete cosmice în orice meci.

Din păcate, cu noi sunt rachete, când sunt afară sunt comete”, a spus Iftime.

Acesta este convins că FCSB va câștiga titlul, pentru că nu are o contracandidată serioasă. „FCSB are șanse mari să ia campionatul, pentru că nu mai are adversari.

Până acum, era CFR-ul care oricum câștiga campionatul indiderent de ce făcea FCSB-ul. La FCSB totul este discutabil.

Nu sunt făcuți pentru performanță atâta vreme cât conduce domnul Becali. Sunt chestii care țin de energia lui”, a mai spus Iftime, potrivit Digi Sport.