Vedeta lui AS Monaco şi fratele lui au fost trimişi în judecată pentru viol

Vizat de o anchetă judiciară şi acuzat de viol din vara anului 2023, fotbalistul Wissam Ben Yedder va fi judecat de instanţa penală, la fel ca fratele său Sabri, conform unei decizii pronunţate luni, relatează L’Equipe.

Ei rămân sub control judiciar în aşteptarea audierii

După mai bine de doi ani de anchete şi ultimele săptămâni incerte, s-a luat o decizie. Judecătorul de instrucţie a emis luni ordonanţa de punere sub acuzare, iar Wissam Ben Yedder şi fratele său Sabri vor fi judecaţi în curând pentru „viol”, „tentativă de viol” şi „agresiune sexuală” în faţa curţii penale departamentale din Alpes-Maritimes.

Amândoi erau anchetaţi din vara anului 2023, în urma plângerii depuse de două tinere pentru fapte care au avut loc într-un apartament închiriat lângă Monaco. Ei rămân sub control judiciar în aşteptarea audierii.

La momentul faptelor, internaţionalul francez (19 selecţii, 3 goluri) era atacant şi căpitan al AS Monaco, iar în prezent joacă la Sakaryaspor, în Turcia.