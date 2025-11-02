Vedeta lui Chelsea a încălcat de nouă ori codul rutier! S-a ales cu permisul suspendat şi va face muncă în folosul comunităţii

Un fotbalist de la Chelsea, care a fost surprins de camerele de filmat în timp ce conducea cu viteză pe banda de urgenţă a unei şosele aglomerate cu maşina sa Lamborghini, a primit o suspendare de lungă durată a permisului de conducere.

Orice încălcare a noii interdicţii de a conduce timp de 18 luni ar putea duce la o pedeapsă cu închisoarea

Wesley Fofana, în vârstă de 24 de ani, s-a recunoscut vinovat la tribunalul din North East Surrey pentru o acuzaţie de conducere periculoasă în 20 aprilie pe o şosea din Hook, Hampshire.

Incidentul a ieşit la iveală după ce un alt şofer a filmat incidentul cu camera de bord şi l-a raportat poliţiei, relatează The Guardian.

Data infracţiunii este anterioară altor opt acuzaţii de exces de viteză pentru care Fofana a primit în luna mai o suspendare a permisului de conducere pe o perioadă de doi ani.

Judecătoarea districtuală Julie Cooper l-a condamnat pe Fofana la 18 luni de muncă în folosul comunităţii, care cuprind 300 de ore de muncă în folosul comunităţii, şi i-a ordonat să plătească 85 de lire sterline cheltuieli de judecată şi 114 lire sterline despăgubiri.

„Îţi dai seama, desigur, că sunt mulţi tineri care te admiră şi care ar vrea să fie ca tine şi să te urmeze. Asta face parte din meseria asta”, i-a spus Cooper. „Cu toate acestea, ei nu îşi vor putea permite aceste maşini scumpe, cu toate dotările care le garantează siguranţa, şi s-ar putea să ai un adolescent de 17 ani, care tocmai şi-a luat permisul, care crede că te poate imita. Nu vor putea să-şi controleze maşina şi vor face nişte manevre ridicole la volan şi vor muri. Trebuie să fii mult mai responsabil în ceea ce priveşte comportamentul tău.”

Procurorul Rabbi Khan a declarat că celălalt şofer a filmat Lamborghini-ul alb al lui Fofana cu camera de bord în jurul orei locale 16:50. Khan a declarat în faţa instanţei: „Martorul a identificat pericolul, iar inculpatul conducea cu viteză pe banda de urgenţă într-o zonă cu limita de viteză de 50 mph. Infracţiunea este agravată de faptul că se apropia o curbă semnalizată, iar el nu a semnalizat când a efectuat aceste manevre. El a refuzat să respecte regulile de circulaţie la viteză”.

Fofana a fost sancţionat în luna mai de către tribunalul din Lavender Hill pentru opt încălcări ale limitei de viteză comise în timp ce conducea un Rolls-Royce Cullinan, un Audi albastru şi acelaşi Lamborghini Urus. El a recunoscut toate infracţiunile şi a fost amendat cu o sumă totală de 5.328 de lire sterline, plus o suprataxă de 2.131 de lire sterline ca despăgubiri şi 110 lire sterline pentru cheltuieli. Cu această ocazie, a primit 38 de puncte de penalizare pe permisul său, ajungând la un total de 47.

Judecătorul a spus că orice încălcare a noii interdicţii de a conduce pe o perioadă de 18 luni ar putea duce la o pedeapsă cu închisoarea. „La sfârşitul perioadei de interdicţie, nu puteţi conduce până nu promovaţi un examen de conducere extins, iar dacă veţi conduce ca şofer interzis, veţi fi aproape sigur trimis la închisoare, ceea ce va însemna sfârşitul carierei”, a spus ea.