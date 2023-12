Vedeta României la CM de handbal nu are dubii: „Ratarea obiectivului va lăsa urme pentru fiecare dintre noi”

Naționala feminină de handbal a României a terminat competiția din Danemarca, Suedia și Norvegia pe locurile 9-12, ratând calificarea în sferturi.

„Ratarea obiectivului va lăsa urme pentru fiecare dintre noi”, a recunoscut Eliza Busenschi

Obiectivul era clasarea între primele 8, ceea ce ar fi însemnat prezența la turneul preolimpic de anul viitor.

România a pierdut doar două meciuri la competiția organizată de Danemarca, Norvegia și Suedia, iar înfrângerea cu Germania, din Grupa principală III s-a dovedit a fi decisivă în ratarea obiectivului.

Cea mai valoroasă handbalistă română la Campionatul Mondial, coordonatoarea de joc Eliza Buceschi, nu și-a ascuns dezamăgirea după ratarea calificării în sferturi.

„Am râs, am plâns, am sperat, am căzut, ne-am ridicat și am continuat. Ne-am dorit mult, însă din păcate nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul și asta va lăsa urme pentru fiecare dintre noi.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Eliza Buceschi (@elizabuceschi)

La finalul acestui Campionat Mondial vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au încurajat de aici sau de acasă. Mândru că sunt român!”, a scris ea, pe Instagram.

La revenirea în țară, interul stânga Cristina Neagu și-a anunțat retragerea de la națională, dar nu a uitat să laude prestația lui Buceschi.

„Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa, și tot am terminat pe locul 12”, a spus ea.