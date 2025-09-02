Vedetele etapei a 8-a din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a opta:

FC Rapid – UTA Arad 2 – 0, Alexandru Dobre (Rapid – FOTO)

AFC Unirea Slobozia – FC Universitatea Cluj 0 – 1, Dan Nistor (U Cluj)

Dinamo București – FC Hermannstadt 2 – 0, Kennedy Boateng (Dinamo)

FC Argeș Pitești – FC Metaloglobus 2 – 1, Ricardo Matos (FC Argeș)

FC Botoșani – Universitatea Craiova 1 – 1, Alexandru Cicâldău (Universitatea)

CFR Cluj – FCSB 2 – 2, Juri Cisotti (FCSB)

FK Csikszereda – SC Oțelul Galați 1 – 1, Anderson Ceará (FK Csikszereda)

Farul Constanța – FC Petrolul Ploiești 2 – 1, Răzvan Tănasă (Farul)