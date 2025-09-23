Vedetele ultimei etape din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător, se arată pe site-ul oficial LPF.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 10-a:

FC Botoșani – FCSB 3 – 1, Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani)

FC Argeș Pitești – FC Universitatea Cluj 1 – 0, Adel Bettaieb (FC Argeș)

Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1 – 0, Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul)

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1 – 0, Christ Afalna (Unirea)

CFR 1907 Cluj – UTA Arad 1 – 1, Lorenzo Biliboc (CFR)

FC Rapid – FC Hermannstadt 1 – 2, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București 2 – 2, Yassine Zakir (Metaloglobus)

Dinamo – Farul Constanța 1 – 1, Răzvan Tănasă (Farul – FOTO)