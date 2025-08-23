Venită din calificări, Sorana Cîrstea a ajuns în finala turneului de la Cleveland

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea, venită din calificări, a trecut în semifinale de rusoaica Anastasia Zakharova, numărul 100 mondial, scor 6-1, 7-5.

În finală, Sorana va evolua cu sportiva americană Ann Li, locul 69 WTA.

Pentru calificarea în finală, Cîrstea va primi 21.484 de dolari şi 163 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea (35 de ani) va juca a şaptea finală a carierei, ea reuşind să obţină două titluri, la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021).