Venus Williams a fost eliminată în proba de dublu de la US Open
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams și partenera sa canadiană Leylah Fernandez au fost învinse de principalele favorite, Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cu 6-1, 6-2, marți, la New York, în sferturile de finală ale probei feminine de dublu, în turneul US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.
„Nu m-am gândit la alte turnee în 2025”, a spus americanca
În semifinale, Siniakova și Townsend vor înfrunta cuplul ruso-belgian Veronika Kudermetova/Elise Mertens.
Eliminată din primul tur la simplu, Venus Williams (45 ani) a primit în ultimul moment un wild card la dublu feminin, reușind să câștige trei meciuri alături de Fernandez.
Venus, laureată a 14 titluri de Mare Șlem la dublu alături de sora sa mai mică Serena, revenise în competiție la finalul lunii iulie, la turneul de la Washington, după o absență de 16 luni din circuitul profesionist.
Americanca a declarat că US Open va fi probabil ultimul său turneu din acest sezon.
„Nu m-am gândit la alte turnee în 2025. Am fost foarte concentrată pe cel de aici. Dar, dacă voi avea ocazia să joc din nou, sper să pot reveni undeva”, a declarat Venus Williams la conferința de presă de după meci.