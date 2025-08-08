Venus Williams, eliminată în primul tur la Cincinnati

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams (45 ani) a fost învinsă în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, de spaniola Jessica Bouzas, joi, într-un meci din primul tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Cea mai mare dintre surorile Williams nu a mai reușit, astfel, să reediteze performanța de la turneul WTA 500 disputat luna trecută la Washington, unde s-a impus în fața compatrioatei sale Peyton Stearns.

Acea victorie, venită la 16 luni după ultimul său meci oficial, a făcut-o pe Venus Williams să devină a doua cea mai vârstnică jucătoare din istorie care câștigă un meci în circuitul WTA, la peste două decenii după o altă legendă, Martina Navratilova, învingătoare în 2004, la 47 de ani.

Fost lider al clasamentului WTA (în 2002), Venus Williams are în palmares șapte titluri de Mare Șlem și patru medalii olimpice de aur, una la simplu, cucerită în 2000 la Sydney, și trei la dublu feminin, câștigate alături de sora sa Serena Williams (2000, 2008, 2012).

În urmă cu un an, Venus Williams a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor fibroame uterine, tumori benigne care i-au provocat dureri timp de decenii.

La mai bine de treizeci de ani de la debutul său în circuitul WTA (în 1994), americanca este așteptată acum să evolueze în turneul de dublu mixt de la US Open 2025 (24 august – 7 septembrie), alături de gigantul american Reilly Opelka.