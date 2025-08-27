Venus Williams va juca şi la dublu la US Open 2025. Ea şi Leylah Fernandez sunt beneficiare de wildcard

Ele vor întâlni în primul tur perechea favorită cu numărul şase, formată din ucraineanca Lyudmyla Kichenok şi australianca Ellen Perez.

Williams a câştigat titlul de dublu la US Open în 1999 şi 2009, ambele alături de sora sa mai mică, Serena.

Marţi dimineaţă, Serena i-a adus un omagiu surorii sale pe reţelele de socializare, scriind pe Instagram: „Putere, curaj, determinare, clasă, perseverenţă, inspiraţie… nu există cuvinte suficiente pentru a descrie cât de mândră sunt de tine.

P.S. Sper să fiu ca tine.”