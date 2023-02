Verdict dur dat de Vasile Miriuță după FCSB – Universitatea Craiova: ”Nu au antrenor!”

FCSB a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a XXVI-a din Superligă.

După meci, Vasile Miriuță a dat un verdict dur.

El consideră că FCSB nu are antrenor.

”Au fost momente şi momente. FCSB a început bine şi a marcat. Pe parcurs, a avut şi Craiova iniţiativă. Au egalat pe final. La FCSB nu e prima dată când se întâmplă asta. Îţi spun eu slăbiciunea.

Nu are un lider. Nu are antrenor la echipă. Dacă luăm toţi jucătorii de pe linia de fund, nu are un lider în echipă în momentele când ar trebui să îi ţină conectaţi. FCSB nu are un lider, are jucători buni. Nu au antrenor, asta este”, a spus Vasile Miriuţă, la Primasport.