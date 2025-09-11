Verdict surprinzător în lupta la titlu din Superliga: „Pe asta mizez”

Cornel Ene a vorbit pentru Sport.ro despre lupta la titlu din acest sezon din Superliga, iar jucătorul cu 46 de meciuri la nivelul primei ligi din România a scos în evidență startul slab al celor de la FCSB și CFR Cluj.

„(n.r. În momentul de față vezi vreo favorită la titlu în Superligă?) La cum au început campionatul echipele… mă refer la FCSB, CFR care e tot acolo, văd Rapidul, pentru că sunt pe un trend ascendent. M-am uitat la meciuri, nu le-am văzut pe toate integral, dar am urmărit rezultatele.

Rapid, Craiova, care au început foarte bine, … Dinamo, dar FCSB și CFR au mai avut ele sincope la început, în partea a doua a campionatului, iar apoi au început să câștige și chiar să recupereze un avans foarte mare față de celelalte. Dar acum mizez pe acestea trei care sunt în momentul de față, Craiova, Rapid și chiar și Dinamo.”, a spus Cornel Ene în exclusivitate pentru Sport.ro.