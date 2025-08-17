Verdictul antrenorului de la PSV despre Dennis Man: ”Trebuie să recunosc”

Dennis Man a fost prezentat de clubul olandez PSV Eindhoven în cursul zilei de marți.

Olandezii au plătit Parmei suma de 8,5 milioane de euro, iar contractul său este valabil până la sfârșitul sezonului 2028/2029.

Antrenorul Peter Bosz a vorbit despre transferul internaționalului român și a spus că i-a lăsat o impresie bună.

”Încă nu va fi capabil să joace 90 de minute, pentru că s-a antrenat mai puțin decât ceilalți jucători, dar îmi lasă o impresie bună. Recunosc câteva dintre calitățile lui specifice, pe care le văzusem deja în videoclipuri”, a spus Bosz, citat de voetbal.

Dennis Man este cotat la 10 milioane de euro de către site-urile de specialitate.