Verdictul căpitanului lui Dinamo după victoria cu Farul: ”Vom lupta până la sfârșit”

Dinamo a înregistrat victoria la Ovidiu, scor 2-0, în meciul cu Farul Constanța, în ultima partidă din etapa cu numărul 25 a Superligii României.

Răzvan Patriche, căpitanul lui Dinamo, a oferit primele declarații la finalul partidei. Jucătorul a spus că este mulțumit de prestația echipei și a spus că urmând acest parcurs, ”Câinii” vor rămâne în Superligă.

”Astăzi am arătat ca o echipă, am fost uniți, am luptat pentru fiecare minge și s-a văzut rezultatul. Ne bucurăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, deocamdată n-am realizat nimic.

Dacă vom continua la fel, ne vom îndeplini obiectivul. I-am surprins cu atitudine, agresivitate și unitate. Vom lupta până la sfârșit. Dacă vom juca așa, vom rămâne în Liga 1.

Le mulțumim suporterilor, sunt mereu alături de noi. Au încercat să facă tot ce ține de ei. Sper să fie un nou început și să aducem cât mai multe puncte. Sunt fericiți, nu ne-am mai bucurat de mult, am uitat cum s-o facem”, a spus Patriche.