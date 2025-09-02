Verdictul despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: ”Are calități extraordinare”

Adrian Mazilu s-a alăturat clubului Dinamo, contractul său fiind valabil pe patru sezoane.

Gabi Torje a dat verdictul despre transferul lui Mazilu, având în vedere că au fost colegi la Viitorul Constanța.

Astfel, fostul internațional român consideră că atacantul poate să dovedească de ce este capabil, deși a traversat o perioadă mai puțin lucrativă la Brighton și Vitesse.

”Pe Mazilu îl știu de la Constanța. Are niște calități extraordinare! S-a nimerit să fie și Tudor Băluță atunci, când am luat campionatul.

Adrian Mazilu era unul dintre cei mai promițători jucători de atunci. Faptul că a avut o cădere, nu înseamnă acum că, din punct de vedere profesional, cariera lui e terminată!

Poate să revină în formă la Dinamo și să fie unul dintre jucătorii care fac diferența și care fac performanță”, a declarat Gabi Torje, în cadrul emisiunii ”Liga Digi Sport”.